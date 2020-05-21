В Минздраве РФ сообщили о необходимости прохождения реабилитации после тяжелого лечения от COVID-19

Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, необходимо проходить курс реабилитации, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани, в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе с болезнью.

Глава Минздрава РФ отметил, что сейчас для таких ситуаций разработан целый комплекс мероприятий, позволяющий восстановить работоспособность легких в полном объеме, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Минздраве РФ сообщили, что первый результат по вакцине от COVID-19 и ее доступ для широкого применения может появиться в июле.