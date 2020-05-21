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В Елабуге частично возобновили подачу электроэнергии после пожара на подстанции

21:02, 21.05.2020
В Елабуге частично возобновили подачу электроэнергии после пожара на подстанции
Фото: kzn.ru

В Елабуге частично возобновили подачу электроэнергии после пожара на подстанции.

Свет появился в домах у 3 тысяч человек, сообщает МЧС по РТ.

Также в ведомстве уточнили, что под отключение попали девять населенных пунктов, в частности Елабуга и частично населенные пункты Поспелово, Мальцево, Луговая, Танайка, Бехтерево, Большая Тарловка, Хлыстово, Колосовка.

Напомним, что сегодня в Елабуге загорелся трансформатор на территории подстанции. В результате отключилось 196 трансформаторных подстанций.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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