В Елабуге частично возобновили подачу электроэнергии после пожара на подстанции
В Елабуге частично возобновили подачу электроэнергии после пожара на подстанции.
Свет появился в домах у 3 тысяч человек, сообщает МЧС по РТ.
Также в ведомстве уточнили, что под отключение попали девять населенных пунктов, в частности Елабуга и частично населенные пункты Поспелово, Мальцево, Луговая, Танайка, Бехтерево, Большая Тарловка, Хлыстово, Колосовка.
Напомним, что сегодня в Елабуге загорелся трансформатор на территории подстанции. В результате отключилось 196 трансформаторных подстанций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым