За прошлый год российские легальные букмекеры заработали почти 90 млрд рублей

Букмекерские компании, работающие на территории России по лицензии ФНС, по итогам 2019 года заработали 89,4 млрд рублей, говорится в результатах исследования букмекерского рынка, проведенного информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров».

«Из хороших моментов, произошедших на букмекерском рынке, — это отмена двойной идентификации, что позволило игрокам не ходить персонально в ППС для идентификации. Еще букмекерские компании были освобождены от функций налогового агента, если выигрыш составляет менее 15 тыс. рублей. Все это делалось для того, чтобы сделать российский букмекерские компании более привлекательными по сравнению с зарубежными», — сказал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян в ходе пресс-конференции, посвященной результатам исследования.

Совокупная выручка компаний, работающих в легальном и нелегальном сегментах букмекерского рынка, в 2019 году составила 137,5 млрд рублей. Доля легальных БК на российском букмекерском рынке составляет 65%, в них делают ставки 2,21 млн игроков. По сравнению с 2018 годом доля легальных букмекерских компаний на российском рынке выросла на 8 п. п.

«Несмотря на положительные моменты, мы видим, что процент игроков, играющих в нелегальных букмекерских компаниях, почти не изменился: 35% игроков играют в офшорных БК», — сказал Паруйр Шахбазян.

В 2019 году средний размер ставки в сравнении с 2018 годом чуть-чуть сократился — с 1516 рублей до 1300 рублей, но зато он значительно вырос по сравнению с 2017 годом.