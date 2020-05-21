В администрации Зеленодольска объяснили, почему на улицах Ленина и Тиховнина рубят деревья

В администрации Зеленодольска объяснили, почему на улицах Ленина и Тиховнина пилят деревья. На этой территории планируется строительство детского сада на 220 мест, сообщил газете «Реальное время» пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.

«Сейчас там ведутся работы по изъятию древесно-кустарниковой растительности для строительства инженерных коммуникаций к дошкольному учреждению. Через некоторое время здесь появится асфальтированная дорога. Следующим этапом будет благоустройство прилегающей территории, в рамках которого запланировано высадить новые деревья», — сказал Хазиев.

По его словам, вместо изъятых насаждений по городу идет компенсационная посадка, это обязательное условие, уже скоро в Зеленодольске будет производиться посадка и крупномерных деревьев.

На днях в Зеленодольске начался спил деревьев. Это вызвало возмущение в соцсетях. «Кто дал добро на спил нормальных деревьев? Пригнали технику, пилят деревья здоровые, никому не мешающие», — написали в Zelenodolsk Life News.