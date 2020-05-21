В Казани победителей «Созвездия-Йолдызлык» начали готовить к поступлению в ГИТИС

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», несмотря на пандемию коронавируса, начали готовить к поступлению в творческие вузы России. Об этом сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык». Победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Анастасия Пронина и Дмитрий Воркунов из села Пестрецы мечтают поступить в ГИТИС.

В новых условиях педагоги ВГИК, ГИТИС и Театральный институт имени Щукина отсматривают актерские визитки, снятые на видео. Ожидается, что после онлайн-отбора прием в высшие учебные заведения по специальностям пройдет очно, ориентировочно в августе.

«Спасибо большое руководству республики за то, что у «Созвездия» есть своя видеостудия, — сказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов. — Татарстан славен тем, что здесь организована системная работа по поступлению участников фестиваля в лучшие вузы страны. Наши регионы зачастую обделены мощными студиями, при этом мечта каждого творческого ребенка поступить в ГИТИС, МХАТ, ВГИК, Щукинское училище. Конкуренция очень большая. Как известно, выигрывает тот, у кого больше возможностей».

Недавно на новый дом для фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» было выделено полмиллиарда рублей.

