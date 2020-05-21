Олег Витько назначен заместителем гендиректора по медицинскому страхованию блока Медицина Страхового Дома ВСК

1 мая 2020 года Олег Витько был назначен заместителем генерального директора по медицинскому страхованию ВСК. Ранее состоялось его назначение в качестве руководителя нового блока «Медицина».

Блок был создан с целью развития направления ДМС как одного из драйверов рынка страхования в России. ВСК также определил ДМС в качестве одной из инициатив стратегии компании.

«За плечами Олега Витько большой опыт работы в страховании, за 18 лет он прошел профессиональный путь от рядового специалиста до руководителя высшего звена. Безусловно, это подтверждает его высокие компетенции, опыт и профессионализм. В качестве заместителя генерального директора и руководителя блока «Медицина» Олег Витько будет отвечать за развитие личного страхования в Москве и региональной сети Страхового Дома ВСК, наращивание клиентского портфеля, сопровождение корпоративных и розничных клиентов и вывод клиентского сервиса на качественно новый уровень», — прокомментировал назначение генеральный директор ВСК Александр Тарновский.

Планируется внедрение новой модели работы медицинского контакт-центра, который позволит клиентам получать качественные медицинские услуги и консультации, а также дальнейшее развитие телемедицины — востребованного в текущих условиях дистанционного медицинского сервиса и эффективного элемента организации медицинской помощи.

«Мы понимаем важность и актуальность трансформации медицинского страхования и необходимость создания новых моделей отношений с клиентами, которые не ограничены покрытием риска страхования, а направлены на удовлетворение всех потребностей, сопряженных с получением страховых услуг для клиента. Например, онлайн-консультации врачей и психологов, пенсионный консьерж, спортивные онлайн-тренировки для всей семьи, качественная лабораторная диагностика и тестирование — эти и другие услуги уже внедрены в наши страховые продукты. Продолжаем активную работу в этом направлении и намерены подтвердить сильные позиции Страхового Дома ВСК в сегменте медицинского страхования в России», — прокомментировал Олег Витько.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»