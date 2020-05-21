В Татарстан прибудут еще 176 вахтовиков

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня и завтра в Казань возвращаются вахтовики из Татарстана. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«Всего ждем 176 человек из Якутии, их поместят в обсервацию в «Ливадию», — сказала Галимова

Все прибывшие сдадут анализы и будут находиться под медицинским наблюдением две недели.

Также сегодня карантин закончится у ранее прибывших вахтовиков. Домой отправят 69 человек.

Напомним, 8 мая в Казань прибыли 69 вахтовиков, работающих в Якутии. Их поместили на обсервацию в «Ливадию».

