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В Татарстан прибудут еще 176 вахтовиков

10:47, 21.05.2020
В Татарстан прибудут еще 176 вахтовиков
Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня и завтра в Казань возвращаются вахтовики из Татарстана. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«Всего ждем 176 человек из Якутии, их поместят в обсервацию в «Ливадию», — сказала Галимова

Все прибывшие сдадут анализы и будут находиться под медицинским наблюдением две недели.

Также сегодня карантин закончится у ранее прибывших вахтовиков. Домой отправят 69 человек.

Напомним, 8 мая в Казань прибыли 69 вахтовиков, работающих в Якутии. Их поместили на обсервацию в «Ливадию».

Общество Татарстан
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