В Казань прибыл рейс с вахтовиками из Якутии

В Казань прибыли татарстанские вахтовики, работавшие в Якутии. Сегодня в республику было доставлено 69 человек.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, по прилете санитарными врачами проведен осмотр с термометрией. Все прибывшие будут размещены на двухнедельную изоляцию в санаторий «Ливадия». Каждый день у них будет проходить осмотр врачей и забор анализов.

Ранее Рустам Минниханов поручил организовать всю необходимую работу по размещению татарстанцев.