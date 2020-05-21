Бутырская считает, что Загитова может возобновить карьеру после окончания самоизоляции

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что ситуация с пандемией коронавируса может ускорить процесс по возвращению олимпийской чемпионки Алины Загитовой в профессиональный спорт.

«Сейчас такое время. Загитова может соскучиться по фигурному катанию после коронавируса. Возможно, у нее есть желание продолжить профессиональную карьеру. 18 лет — это еще молодой возраст, даже для фигурного катания», — сказала Бутырская.

При этом бывшая фигуристка полагает, что Загитова сможет вернуться на свой уровень и достойно противостоять нынешним лидерам фигурного катания. Бутырская уверена в лидерских качествах олимпийской чемпионки, а также способностях спортсменки преодолеть себя.

«Она очень хорошая спортсменка, с нужным характером. Но я по себе знаю, что чем ты старше, тем больше тебе нужно работать. В 15 лет все получается легче. Если Алина с этим справится, то все удастся. У нее есть все данные для того, чтобы бороться с нашими нынешними лидерами. Она прошла проблему возраста, сейчас все должно устаканиться. Паши, работай, и результат придет», — считает Бутырская.

Напомним, 18 мая фигуристка отметила свое 18-летие. С днем рождения Загитову поздравили множество известных людей и компаний, в том числе президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.