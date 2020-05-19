Загитова показала, как выглядит телеграмма от имени Путина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем «Инстаграм» показала телеграму, полученную от президента России Владимира Путина.

«Спасибо, Владимир Владимирович», — подписала сторис фигуристка.

Накануне Загитова отметила свое совершеннолетие, спортсменке исполнилось 18 лет. В честь дня рождения фигуристку поздравил глава государства. От имени президента была отправлена поздравительная телеграмма.

Также фигуристка побывала на приеме у главы Удмуртии Александра Бречалова. Руководитель республики поздравил Загитову с днем рождения и вручил памятные подарки.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».