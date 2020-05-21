Летчик, посадивший самолет в кукурузном поле, доставил в Москву 210 российских туристов

В Москву доставлены 210 туристов, застрявших на Средиземном море из-за пандемии. Самолет пилотировал герой России Дамир Юсупов, который ранее совершил аварийную посадку воздушного судна на кукурузное поле.

«Полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после столь долгого пребывания за границей», — цитирует пилота УрБК.

Летчик Дамир Юсупов стал известен после жесткой посадки самолета Airbus A321 рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Из-за попадания птиц в двигатели необходима была экстренная посадка. Благодаря мастерству и героизму пилотов лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Никто из 200 пассажиров не погиб.

Владимир Путин наградил летчика Дамира Юсупова и его напарника званием Героя России.

