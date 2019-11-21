Путин наградил летчика Дамира Юсупова и его напарника

Президент России Владимир Путин вручил сегодня в Кремле госнаграды. В числе награжденных оказались и пилоты севшего в кукурузном поле A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

«Начну с авиаторов. Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский — Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные летчики по праву удостоены звания Героя России», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Пилоты поблагодарили президента РФ и подчеркнули, что успешная посадка самолета является заслугой всего экипажа.

Ранее Дамир Юсупов принял участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан» и рассказал на нем о своем первом полете.

