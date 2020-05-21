Разработан новый вариант трассировки автодороги Москва — Казань

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«Автодор» разработал новый вариант рассировки автодороги М-12 Москва — Казань.

Как сообщает «РИА Новости», ранее предложенные варианты прохождения М-12 по территории Владимирской области не устраивали жителей региона. Новый вариант, уверяют разработчики, готовился с учетом всех замечаний и был «выверен до метра».

По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, в новой редакции была изменена трассировка. Теперь дорога идет в полосе отвода Южного обхода Владимира.

На строительство автодороги Москва — Казань протяженностью 794 километра планируют потратить более 700 млрд рублей. На участок трассы в Татарстане потратят 160 млрд рублей.

