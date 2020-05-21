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«Одноклассники» проведут марафон матчей «Реала» и «Барселоны»

09:48, 21.05.2020
«Одноклассники» проведут марафон матчей «Реала» и «Барселоны»
Фото: Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» проведут марафон «Эль Класико». С 20 по 31 мая в группе «Телеспорта» будут показаны 10 матчей между «Реалом» и «Барселоной», сыгранные в период с 2003 по 2017 годы.

Все матчи будут показаны в формате трансляции, что позволит всем зрителям делиться эмоциями и обсуждать игру в режиме реального времени в онлайн-чате, сообщили в пресс-службе соцсети.

Расписание марафона матчей «Реала» и «Барселоны» в ОК:

  • 20 мая. Сезон 2003/04. Реал — Барселона (1-2);
  • 21 мая. Сезон 2004/05. Реал — Барселона (4-2);
  • 22 мая. Сезон 2005/06. Реал — Барселона (0-3);
  • 23 мая. Сезон 2006/07. Барселона — Реал (3-3);
  • 24 мая. Сезон 2009/10. Барселона — Реал (1-0);
  • 25 мая. Сезон 2010/11. Барселона — Реал (5-0);
  • 26 мая. Сезон 2011/12. Реал — Барселона (1-3);
  • 27 мая. Сезон 2011/12. Барселона — Реал (1-2);
  • 28 мая. Сезон 2013/14. Реал — Барселона (3-4);
  • 29 мая. Сезон 2015/16. Барселона — Реал (1-2);
  • 30 мая. Сезон 2016/17. Реал — Барселона (2-3);
  • 31 мая. Сезон 2016/17. Барселона — Реал (1-1).

Ранее «Реал Мадрид» возглавил рейтинг самых дорогих европейских футбольных клубов.

СпортФутбол Татарстан
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