«Одноклассники» проведут марафон матчей «Реала» и «Барселоны»
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» проведут марафон «Эль Класико». С 20 по 31 мая в группе «Телеспорта» будут показаны 10 матчей между «Реалом» и «Барселоной», сыгранные в период с 2003 по 2017 годы.
Все матчи будут показаны в формате трансляции, что позволит всем зрителям делиться эмоциями и обсуждать игру в режиме реального времени в онлайн-чате, сообщили в пресс-службе соцсети.
Расписание марафона матчей «Реала» и «Барселоны» в ОК:
- 20 мая. Сезон 2003/04. Реал — Барселона (1-2);
- 21 мая. Сезон 2004/05. Реал — Барселона (4-2);
- 22 мая. Сезон 2005/06. Реал — Барселона (0-3);
- 23 мая. Сезон 2006/07. Барселона — Реал (3-3);
- 24 мая. Сезон 2009/10. Барселона — Реал (1-0);
- 25 мая. Сезон 2010/11. Барселона — Реал (5-0);
- 26 мая. Сезон 2011/12. Реал — Барселона (1-3);
- 27 мая. Сезон 2011/12. Барселона — Реал (1-2);
- 28 мая. Сезон 2013/14. Реал — Барселона (3-4);
- 29 мая. Сезон 2015/16. Барселона — Реал (1-2);
- 30 мая. Сезон 2016/17. Реал — Барселона (2-3);
- 31 мая. Сезон 2016/17. Барселона — Реал (1-1).
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