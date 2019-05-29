«Реал Мадрид» возглавил рейтинг самых дорогих европейских футбольных клубов
Испанский «Реал Мадрид» занял первую строчку рейтинга самых дорогих европейских футбольных клубов. Список был составлен экспертами аудиторской компании KPMG.
Согласно исследованию, стоимость клуба из Мадрида составляет примерно 3,224 млрд евро. Далее идет английский «Манчестер Юнайтед» с показателем в 3,207 млрд евро.
Тройку замыкает немецкая «Бавария» — 2,696 млрд евро, пишет BBC.
Среди других дорогих клубов Европы — «Барселона» (2,676 млрд), «Манчестер Сити» (2,460 млрд), «Челси» (2,227 млрд) и «Ливерпуль» (2,095 млрд).
Рейтинг был составлен согласно данным о прибыльности клубов, стоимости прав на телетрансляции, популярности и ряда других факторов.
Напомним, ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» заключит новый контракт с Adidas на 1,6 млрд евро.СпортФутбол
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