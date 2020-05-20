Домашние дела и работа: россияне рассказали, чему уделяют время на самоизоляции
Опрос показал, чем жители России занимаются, оставаясь дома из-за пандемии коронавируса. Большинство респондентов сообщили, что тратят свое время на домашние дела — такие ответы дали 72% опрошенных.
Также около 50% рассказали, что продолжили работать, передает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. При этом указано, что большинство респондентов работают удаленно.
Кроме работы и хозяйства многие уделяют время саморазвитию. Такой ответ дали 36% опрошенных. Большинство из них изучают программирование и иностранные языки.
Также около 30% россиян предаются развлечениям и отдыху, 26% опрошенных занимались спортом, а 22% — детьми.
Четверть респондентов указали благотворительность и помощь другим как занятие на самоизоляции.
Отмечается, что НАФИ опросило более 1 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов РФ.
Напомним, что исследование Avito показало возросший интерес казанцев к велосипедам во время самоизоляции.АналитикаОбщество
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