Домашние дела и работа: россияне рассказали, чему уделяют время на самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Опрос показал, чем жители России занимаются, оставаясь дома из-за пандемии коронавируса. Большинство респондентов сообщили, что тратят свое время на домашние дела — такие ответы дали 72% опрошенных.

Также около 50% рассказали, что продолжили работать, передает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. При этом указано, что большинство респондентов работают удаленно.

Кроме работы и хозяйства многие уделяют время саморазвитию. Такой ответ дали 36% опрошенных. Большинство из них изучают программирование и иностранные языки.

Также около 30% россиян предаются развлечениям и отдыху, 26% опрошенных занимались спортом, а 22% — детьми.

Четверть респондентов указали благотворительность и помощь другим как занятие на самоизоляции.

Отмечается, что НАФИ опросило более 1 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов РФ.

Напомним, что исследование Avito показало возросший интерес казанцев к велосипедам во время самоизоляции.