Исследование: казанцы во время самоизоляции стали чаще покупать велосипеды

Россияне во время самоизоляции чаще стали интересоваться велосипедами, в Казани спрос на них вырос на 36%, говорится в исследовании сервиса «Авито».

Велосипеды в городе подорожали на 44%, их средняя цена достигла 10,7 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, россияне стали интересоваться простыми дорожными велосипедами. Они подходят для легких дачных прогулок, поездок в магазины и аптеки. Эксперты связывают это с тем, что во время самоизоляции жителям России пришлось отказаться от привычных развлечений.

Вместе с этим вырос спрос на детские велосипеды. В целом по России он повысился на 16%, средняя цена составила 3,3 тыс. рублей.

Также аналитики отметили, что россияне стали чаще интересоваться покупкой запчастей для велосипедов. Так, спрос на детали для транспортного средства повысился на 57%.

Как отмечается в исследовании, россияне стали чаще интересоваться покупкой горных велосипедов. Их средняя цена по стране составляет 17, 9 тыс. рублей.

Незначительный рост спроса наблюдается и на велосипеды BMX — всего 11%. Однако аналитики отмечают, что их выставляют на продажу чаще всего.

Ранее эксперт посоветовал строить в Татарстане парковки для велосипедов.

