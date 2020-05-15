Следком РФ будет незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате надбавок врачам

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с больными COVID-19, если имеются основания.

Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативно реагировать на данные факты и возбуждать уголовные дела при наличии на то оснований. Также глава Следкома обратил внимание на необходимость правовой оценки иных нарушений в данной сфере.

Сейчас в ряде российских регионов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Речь идет о Кабардино-Балкарской республике, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях.

Во время этих проверок следователям предстоит установить размеры задолженностей и обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.



Ранее президент России Владимир Путин жестко потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. В частности, он подчеркнул, что деньги врачам должны быть выплачены за работу с больными COVID-19, а не за «фактически отработанное время».

