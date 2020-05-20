Прокурор РТ лично связался с врачом из Зеленодольска, пожаловавшимся на невыплату надбавок

Фото: прокуратура РТ

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков лично связался с медиком из Зеленодольска, пожаловавшимся в соцсетях на невыплату надбавок.

Видеозапись разговора опубликовала пресс-служба ведомства. Нафиков связался с медиком по видеосвязи. Содержание разговора не раскрывается.

Сейчас по факту обращения врача проводится прокурорская проверка. Обращение находится на личном контроле прокурора РТ.

Напомним, что в Татарстане работает круглосуточная горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений. Те, кто не получил стимулирующие выплаты, может обратиться с жалобой по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) — по будням с 9:00 до 18:00, либо дежурному прокурору по номеру: 8(843) 291-18-81 — с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

Ранее прокурор Татарстана официально предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат за работу с пациентами с коронавирусом.

