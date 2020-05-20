Минниханов — Путину: в этом году в Татарстане на национальные проекты направят 26,4 млрд рублей

В 2020 году запланировано освоить на национальные проекты 26,4 млрд рублей, к началу мая исполнено 20%. В их рамках реализуются 50 республиканских программ. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту России Владимиру Путину.

«Несомненным приоритетом нашей работы является выполнение национальных проектов», — сообщил Рустам Минниханов и пообещал приложить к этому максимум усилий.

Ранее глава РТ заявил, что никто нацпроекты не отменял.

«Необходимо выполнить все наши обязательства в части национальных проектов, которые определены президентом России. Однако некоторые параметры были заложены еще до экономического спада. Поэтому не нужно обсуждать, в какой сложной ситуации мы находимся, а совместно с федеральными коллегами корректировать эти соглашения. Никто нацпроекты не отменял, и мы ответственны за их реализацию», — сказал Минниханов.