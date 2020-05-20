Казанский «Анкор Банк» потребовал банкротства своего бывшего основателя Андрея Коркунова

Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего прогоревшего казанского «Анкор Банка» подало иск о банкротстве бизнесмена Андрея Коркунова.

Заявление подано 19 мая в Арбитражный суд Москвы. Согласно материалам суда, сумма иска не указана.

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ намерено взыскать с руководства «Анкор Банка» 5,94 млрд рублей в качестве субсидиарной ответственности. Коркунов в этом списке оказался как основатель и совладелец кредитной организации. На момент отзыва лицензии ему принадлежало 49,79% банка.