Сеть «Каро» планирует открыть автокинотеатры в Казани

Сеть «Каро» планирует открыть шесть автомобильных кинотеатров в Казани, в Москве и Петербурге.

Сейчас сеть ждет разрешения от городских властей, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что автомобильные кинотеатры стали популярны в Европе в разгар пандемии.

Напомним, что кинотеатры в России закрылись в марте из-за коронавируса. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщал, что убытки сетей составляют около 50 млрд рублей, передает информагентство.

Ранее Министерство культуры РФ совместно с крупнейшими киносетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничений, введенных в стране в результате коронавируса.

Также ведомство обратилось к регионам с просьбой проинформировать о возможных сроках возобновления работы киносетей.

