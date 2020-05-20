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Сеть «Каро» планирует открыть автокинотеатры в Казани

17:15, 20.05.2020
Сеть «Каро» планирует открыть автокинотеатры в Казани
Фото: pxhere.com

Сеть «Каро» планирует открыть шесть автомобильных кинотеатров в Казани, в Москве и Петербурге.

Сейчас сеть ждет разрешения от городских властей, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что автомобильные кинотеатры стали популярны в Европе в разгар пандемии.

Напомним, что кинотеатры в России закрылись в марте из-за коронавируса. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщал, что убытки сетей составляют около 50 млрд рублей, передает информагентство.

Ранее Министерство культуры РФ совместно с крупнейшими киносетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничений, введенных в стране в результате коронавируса.

Также ведомство обратилось к регионам с просьбой проинформировать о возможных сроках возобновления работы киносетей.

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