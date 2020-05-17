Минкультуры РФ попросило Роспотребнадзор составить рекомендаций для возобновления работы кинотеатров

Министерство культуры РФ совместно с крупнейшими киносетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничений, введенных в стране в результате коронавируса.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что возобновление работы кинотеатров возможно лишь после снятия ограничении. Решение о возобновлении деятельности кинотеатров принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что ведомство обратилось к регионам с просьбой проинформировать о возможных сроках возобновления работы киносетей.

Ранее сообщалось, что объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко»), принадлежащая миллиардеру Александру Мамуту, перестала выплачивать долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года. Сумма задолженности не уточняется.

