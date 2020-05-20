Казанские студенты просят за работу вдвое меньше, чем им готовы платить

Фото: Максим Платонов

Студенческие аппетиты скромнее возможностей работодателей

Аналитики портала «Авито Работа» обнародовали исследование объявлений о работе и резюме на своем ресурсе. Изучались все вакансии, в которых фигурировало слово «студент». По этим данным, работодатели Казани в первой половине мая 2020 года готовы были платить студентам за работу 45,5 тысячи рублей. Это на 56% больше, чем в 2019 году, и на 22% больше, чем в апреле 2020 года.

В среднем по России, по данным портала, студентам готовы платить 31,6 тысячи в месяц. Больше всего студенты могут заработать, конечно же, в Москве (52,8 тысячи рублей в месяц) и в Санкт-Петербурге (48,9 тысячи рублей). А вот меньше всего — около 22 тысяч рублей — в Ульяновске, Омске и Самаре.

Средний запрос студента при этом пониже. Так, в среднем по России студенты хотят зарабатывать 33,7 тысячи рублей. А вот в Казани студенты удивительно скромные — готовы работать за 20,9 тысячи рублей.

Аналитики отмечают: если у студента нет опыта, то ему проще устроиться в сферы продаж, производства, строительства, автомобильного бизнеса, туризма и общественного питания. Фото Максима Платонова

Есть города, где студенты соглашаются получать менее 20 тысяч. Это Омск (15,9 тысячи в месяц), Тольятти (18,2 тысячи), Саратов (19,7 тысячи). Больше всего настроены получать студенты из Москвы (52,7 тысячи рублей в месяц), Самары (45,3 тысячи рублей) и Новосибирска (37 тысяч рублей).

Аналитики отмечают: если у студента нет опыта, то ему проще устроиться в сферы продаж, производства, строительства, автомобильного бизнеса, туризма и общественного питания.

«Коронавирусная» практика

В Казани есть случаи, когда работу за студентов находят вузы, но это не всегда молодых людей радовало. Так, студенты Казанского медицинского университета жаловались в соцсетях на то, что их принуждают присоединиться к лечению больных с COVID-19.

Лилия Галимова заявила, что студенты-медики во время практики не будут контактировать с пациентами, зараженными COVID-19. Фото Максима Платонова

«Ситуация у нас следующая. Вы должны подписать согласие (как и у всех). «Мы гарантируем вам безопасность», но как? Ни слова! «Вам будут платить», но сколько? Ни слова! Со слов деканата: «Вы что боитесь? Чего? Мы же все врачи, давайте не будем впадать в панику, все будет норм, подписывайте», — говорится в сообщении.

В университете попытались оправдаться и предложили за это сократить время практики до двух-трех недель. Позже руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что студенты-медики во время практики не будут контактировать с пациентами, зараженными COVID-19.

Между тем в Казанском федеральном университете сразу же отказались от практики привлечения студентов для работы с «ковидными» пациентами.

«Какого-то предложения или заказа со стороны Минздрава республики о переориентации наших студентов на другие клиники не поступило. Это значит, что республиканские клиники достаточно обеспечены профессиональными кадрами и пока не нуждаются в подключении наших студентов», — отметил ректор Ильшат Гафуров.

Дарья Пинегина