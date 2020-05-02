Студентов КГМУ привлекут к борьбе с коронавирусом

Студентам КГМУ, которые согласятся пройти медицинскую практику в COVID-госпиталях, предлагают сократить время практики до 2-3 недель в должности среднего медперсонала.

Как пояснил ректор Казанского медицинского госуниверситета (КГМУ) Алексей Созинов, сколько именно практикантов направят в госпиталя, пока сказать нельзя. Их количество будет определяться исходя из официальных запросов от медицинских учреждений, передает «РБК Татарстан».



Ранее студенты Казанского медицинского университета жаловались в соцсетях на то, что их принуждают присоединиться к лечению больных с COVID-19.

