Студентов КГМУ привлекут к борьбе с коронавирусом
Студентам КГМУ, которые согласятся пройти медицинскую практику в COVID-госпиталях, предлагают сократить время практики до 2-3 недель в должности среднего медперсонала.
Как пояснил ректор Казанского медицинского госуниверситета (КГМУ) Алексей Созинов, сколько именно практикантов направят в госпиталя, пока сказать нельзя. Их количество будет определяться исходя из официальных запросов от медицинских учреждений, передает «РБК Татарстан».
Ранее студенты Казанского медицинского университета жаловались в соцсетях на то, что их принуждают присоединиться к лечению больных с COVID-19.
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