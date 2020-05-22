Пять преимуществ поездок по России перед заграничными турами

Пока в стране и мире действует ряд ограничений, связанных с COVID-19, поездки за границу для россиян невозможны. Гораздо сложнее, чем раньше, ездить и по стране — но такая возможность все же есть (по крайней мере, в случае с определенными регионами), да и ограничения на внутринациональные переезды, скорее всего, снимут раньше. В ожидании полноценного открытия перемещений между регионами России мы решили вспомнить, какие важные плюсы есть у поездок внутри страны по сравнению с международными поездками.

1. Не нужно менять валюту.

Поездка за границу всегда связана с покупкой иностранной валюты. И, если в случае с Европой или США валюту можно купить заранее, в России, выждав подходящий курс обмена, то в случае с большинством других стран придется пройти через «двойную конвертацию»: в России купить евро или доллары, а в стране, где будет проведен отпуск, обменять на местную валюту. Не секрет, что банки зарабатывают на каждом обмене, так что деньги будут «съедаться» на каждом из этапов. Кроме того, места обмена валюты и особенности процедуры в каждой стране разные. Все это довольно сложно для неподготовленного туриста, а в поездках по России мы лишены этой головной боли.

2. Есть связь.

В отличие от заграничных поездок, где, чтобы поддерживать связь с друзьями и родственниками, мы должны пользоваться или очень дорогим мобильным роумингом, или покупать местную сим-карту (что не всегда просто, а много где и вовсе невозможно без местного паспорта), или искать Wi-Fi, по России можно ехать со своим телефоном, не особо переживая о связи. Национальный роуминг (понятие, кстати, несвойственное многим другим странам) значительно дешевле международного. А если подготовиться к поездке заранее, то можно найти мобильных операторов и тарифы, где роуминга не будет вовсе: стоимость звонков и интернета в поездке будет «как дома».

3. Английский не понадобится.

Хорошо это или плохо, большинство наших соотечественников не очень «дружат» с иностранными языками. При поездках за пределы традиционных мест концентрации россиян — таких, как средиземноморское побережье Турции — русский язык окажется практически бесполезным, потому что, увы, русский — не язык международного общения. Без знания английского, или немецкого, или французского, или испанского языка будет очень непросто. Помочь может, разве что, приложение-переводчик для телефона, способное распознавать речь и переводить ее (для этого, правда, понадобится интернет — а тут подстерегают сложности, см. пункт 2). В России такой сложности нет — от Калининграда до Владивостока, от Махачкалы до Воркуты — везде русского будет достаточно.

4. Цены более-менее ожидаемые.

При поездках за границу неподготовленный турист может очень удивиться и расстроиться от цен. 220 рублей за проезд на автобусе по Берлину, восемь тысяч за ночь в недорогой барселонской гостинице — это все про заграницу, а не Россию. Цены здесь — стандартные и ожидаемые. Исключение, может быть, составляет Москва, но и тут в магазинах цены как в Казани, да и фастфуд-сети по всей стране работают с одинаковым «ценником». Есть, правда, и обратная сторона этого плюса: даже в Стамбуле россиянин удивится ценам, но совсем иначе: после поездки в крупнейший город Турции он сможет еще долго возмущаться российской дороговизне.

5. Знакомые службы такси.

Если при поездке за границу, чтобы воспользоваться такси, нужно или узнать номера местных служб такси и как-то поговорить и понять операторов, или установить местные приложения для вызова машины (даже у общемирового Uber в России сейчас отдельное приложение, так что оно не подойдет для заграницы), то в России все просто. «Яндекс.Такси», Uber, Gett, «Ситимобил», да и другие агрегаторы — почти любое приложение сейчас работает почти в любом крупном городе. Цены — ожидаемые, известны заранее, с водителями можно не коммуницировать вообще, а если придется (или захочется) — то сложностей это не вызовет (см. пункт 3).

Максим Матвеев