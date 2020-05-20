В Татарстане ожидаются заморозки

Фото: МЧС по РТ

ГУ МЧС России по РТ предупредило о неблагоприятном агрометеорологическом явлении. Сегодня ночью в западных районах республики ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

Согласно прогнозу, температура опустится до -1 градуса. Заморозки могут привести к повреждениям и гибели сельскохозяйственных культур.

Специалисты рекомендуют накрыть растения, чтобы защитить их от заморозков. Для этого подойдет полимерная пленка, нетканый материал, солома.

Ранее синоптики прогнозировали аномальное похолодание в Центральной России.

