В Татарстане ожидаются заморозки
ГУ МЧС России по РТ предупредило о неблагоприятном агрометеорологическом явлении. Сегодня ночью в западных районах республики ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
Согласно прогнозу, температура опустится до -1 градуса. Заморозки могут привести к повреждениям и гибели сельскохозяйственных культур.
Специалисты рекомендуют накрыть растения, чтобы защитить их от заморозков. Для этого подойдет полимерная пленка, нетканый материал, солома.
Ранее синоптики прогнозировали аномальное похолодание в Центральной России.
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