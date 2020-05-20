В Татарстане от укусов клещей пострадали 1 207 человек

В Татарстане в этом году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 1 207 человек (на 42% меньше, чем в прошлом году). Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями нет.

Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 административных единиц, в том числе Набережные Челны и Казань, по иксодовому клещевому боррелиозу — вся территория республики. В этом году сняли с пострадавших и исследовали 422 клеща: у одного выявлен вирус клещевого вирусного энцефалита (Чистопольский район), боррелии обнаружены в 55 клещах.

Чаще всего клещи присасываются к людям в пригородных лесах, лесопарках, на садовых и огородных участках, при посещении кладбищ, пишет пресс-служба мэрии Казани.

В случае укуса клеща нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Если такой возможности нет, то извлечь клеща можно самостоятельно с соблюдением мер безопасности. Не позднее четырех суток насекомое нужно доставить в герметично закрывающейся таре в Центр гигиены и эпидемиологии в РТ по адресу: ул. Сеченова, 13а. Исследование платное.

По результатам исследования клеща проводится серопрофилактика — введение человеческого противоклещевого иммуноглобулина не позднее четырех суток с момента укуса. Иммуноглобулин вводят ранее не привитым лицам, если клещ инфицирован вирусным энцефалитом или если исследование клеща, снятого с пострадавшего в эндемичной зоне, не проводилось.

К середине апреля в Татарстане от укусов клещей пострадали 132 человека.