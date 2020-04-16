В Татарстане от укусов клещей уже пострадали 132 человека

С 30 марта, когда в Татарстане начался сезон активности клещей, за медицинской помощью обратились 132 человека. Это не превышает среднемноголетних показателей.

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями в республике в текущем году не зарегистрировано, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Против клещевого вирусного энцефалита в этом году привили 2466 человек, получили противоклещевой иммуноглобулин 29 пострадавших от укусов клещей.



Ранее сообщалось, что казанские парки и скверы начали обрабатывать от клещей и грызунов.