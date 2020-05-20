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Игроки «Рубина» Давиташвили и Кварацхелия выедут из Грузии на автомобиле

10:36, 20.05.2020
Игроки «Рубина» Давиташвили и Кварацхелия выедут из Грузии на автомобиле
Фото: rubin-kazan.ru

Грузинские футболисты «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибудут в Казань в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Они отправятся из Грузии на автомобиле до Тамбова с соблюдением всех мер предосторожности. Оттуда доберутся до Казани с клубным водителем.

Остальные шесть легионеров «Рубина» сегодня прибыли в столицу Татарстана прямым рейсом из немецкого Франкфурта-на-Майне.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ с 21 июня. Ранее в Татарстане разрешили профессиональным клубам начать тренировочный процесс.

После сданных тестов у защитника «Рубина» Константина Плиева был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции нового типа. Тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона.

СпортФутбол Татарстан
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