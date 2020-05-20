Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань прямым рейсом из Германии
Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в Казань прямым рейсом из Франкфурта-на-Майне.
Сразу несколько легионеров казанской команды поделились фотографиями в сторис в «Инстаграме». На них видно, что Дарко Йевтич, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Карл Старфельт, Оливер Абильдгор и Пабло Сантос летят на одном самолете.
«Наконец», — подписал сторис Уремович.
По сообщению пресс-службы, после прилета легионеры казанского клуба уйдут на двухнедельный карантин и сдадут тесты на коронавирус.СпортФутбол Татарстан
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