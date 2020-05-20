Новости спорта

10:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань прямым рейсом из Германии

10:14, 20.05.2020
Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань прямым рейсом из Германии
Фото: rubin-kazan.ru

Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в Казань прямым рейсом из Франкфурта-на-Майне.

Сразу несколько легионеров казанской команды поделились фотографиями в сторис в «Инстаграме». На них видно, что Дарко Йевтич, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Карл Старфельт, Оливер Абильдгор и Пабло Сантос летят на одном самолете.

«Наконец», — подписал сторис Уремович.

По сообщению пресс-службы, после прилета легионеры казанского клуба уйдут на двухнедельный карантин и сдадут тесты на коронавирус.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров