Тренер «Рубина» Слуцкий выступил против возобновления РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает неразумным возобновление чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что это лишь его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства казанского клуба.

«Если грубо говорить, то я аргументированный противник идеи доигрывать чемпионат. Выступаю как просто человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным», — сказал тренер.

В разговоре с журналистом Василием Уткиным Слуцкий перечислил несколько факторов, не позволяющих провести остаток чемпионата в разумных рамках. Как полагает тренер «Рубина», основной проблемой станет физическое состояние футболистов, не выходивших на поле почти 3 месяца.

«Есть распоряжение правительства о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, легионеры у нас смогут начать тренироваться в лучшем случае 4—5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11—12 марта. То есть это будет почти 3 месяца, как мы не тренировались. Для тренеров это беспрецедентный случай. Это риски, связанные со здоровьем футболистов. Абсолютно непонятно, как поведет себя опорно-двигательный аппарат», — заявил Слуцкий.

Также он просит обратить внимание на те изменения в составах клубов, которые будут неизбежны после окончания сезона. По словам Слуцкого, наличие большого числа арендованных игроков и тех, чьи контракты заканчиваются в конце сезона, ставят под угрозу такие команды, если новый чемпионат начнется впритык после завершения нынешнего.

«Команды, где таких футболистов много, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду не собрать и не натренировать. Если говорим о дате 28 июня (потенциальная дата возобновления сезона), то маневра нет вообще. Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю, а в августе все квалификации еврокубков. Мы тогда и здесь не заканчиваем, и новый непонятно когда начинаем. Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».