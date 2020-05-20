Массовая авария на Адоратского в Казани: одна легковушка собрала «паровозик»

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани водитель легковушки, влетев в припаркованный автомобиль, собрал «паровозик». Последствия аварии опубликованы в Сети.

Массовое ДТП произошло в районе 3 утра на улице Адоратского. Там друг за другом столкнулись сразу шесть машин: пять легковушек и одна грузовая «Газель».

По предварительным данным, последний из цепочки «паровозика» на большой скорости влетел в припаркованный у дороги автомобиль. Силы удара одной легковушки о другую хватило разу на пять впереди стоящих автомобилей.

Как рассказывают пользователи, на этом участке дороги автомобилисты паркуют на ночь свои машины.

Ранее в Казани на светофоре столкнулись сразу пять автомобилей, устроив «паровозик».

