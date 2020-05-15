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Происшествия

Соцсети: в Казани пять столкнувшихся автомобилей устроили «паровозик»

23:59, 15.05.2020
Соцсети: в Казани пять столкнувшихся автомобилей устроили «паровозик»
Фото: скриншот

В Казани на светофоре столкнулись сразу пять автомобилей, устроив «паровозик».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на перекрестке улиц Чуйкова и Адоратского. Машины получили легкие повреждения.

На кадрах видно, что в «паровозике» оказались две машины такси. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Казани на проспекте Ямашева водитель грузовика ЗИЛ врезался в ряд припаркованных у края дороги легковушек. Таким образом, столкнулись сразу пять автомобилей, создав «паровозик».

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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