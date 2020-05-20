В Набережных Челнах произошло еще одно убийство в хостеле

Фото: «Реальное время»

В Челнинском хостеле снова произошло убийство. На этот раз постояльца убил 60-летний дальнобойщик из Омской области.

Как рассказали в следственном комитете, 18 мая дальнобойщик заселился в хостел в комнату, где уже проживал его 48-летний коллега из Оренбургской области. Мужчины начали распивать алкоголь, после чего поссорились: потерпевший решил, что подозреваемого к нему подселила администрация хостела для «проверки». Через некоторое время подозреваемый решил уйти в припаркованный автомобиль. Потерпевший же потребовал от него остаться. Потасовка привела к тому, что 60-летний мужчина взялся за нож и нанес четыре удара своему коллеге в в шею и грудь.

Соседи из других комнат вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Свою вину дальнобойщик признал. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Челнах по подозрению в убийстве был задержан 60-летний постоялец одного из хостелов. По мнению следствия, он убил приезжего из Башкирии.

