Новости происшествий

19:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В челнинском хостеле убит приезжий из Башкирии

18:45, 13.05.2020
В челнинском хостеле убит приезжий из Башкирии
Фото: «Реальное время»

В Набережных Челнах по подозрению в убийстве задержан 60-летний постоялец одного из хостелов. Уголовное дело было возбуждено Следкомом по РТ вчера, после того как 12 мая по дороге в больницу от ножевых ранений скончался приезжий из Башкирии.

Предварительно установлено, что в тот день подозреваемый был пьян и устроил ссору с жильцами и сотрудницей хостела, в гости к которой приходил приезжий из Башкирии. По версии следствия, во время ссоры 60-летний постоялец нанес потерпевшему два тяжелых ранения в живот и шею.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

ПроисшествияОбщество БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров