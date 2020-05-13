В челнинском хостеле убит приезжий из Башкирии

Фото: «Реальное время»

В Набережных Челнах по подозрению в убийстве задержан 60-летний постоялец одного из хостелов. Уголовное дело было возбуждено Следкомом по РТ вчера, после того как 12 мая по дороге в больницу от ножевых ранений скончался приезжий из Башкирии.



Предварительно установлено, что в тот день подозреваемый был пьян и устроил ссору с жильцами и сотрудницей хостела, в гости к которой приходил приезжий из Башкирии. По версии следствия, во время ссоры 60-летний постоялец нанес потерпевшему два тяжелых ранения в живот и шею.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.