Бюджет РТ недополучил за первые четыре месяца 2020 года 25 млрд рублей

Татарстан оказался в числе наиболее пострадавших российских регионов по падению бюджетных доходов в 2020 году. В том числе вследствие мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. И выправлять ситуацию власти республики справедливо рассчитывают с помощью федеральной поддержки. Как сообщил накануне на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам министр финансов Радик Гайзатуллин, республика оказалась вторым после Москвы регионом по масштабам падения бюджетных доходов вследствие пандемии COVID-19. Консолидированный бюджет недополучил за первые четыре месяца 2020 года 25 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Радик Гайзатуллин сообщил, что сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в первом квартале 2020 года в консолидированный бюджет Татарстана, составила 49,8 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд — безвозмездные поступления из различных источников, включая федеральный бюджет. Доля налога на прибыль в совокупном доходе составила 28,78 млрд. Расходы бюджета составили 47,4 млрд рублей.

Отставание по доходам бюджета в первом квартале 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил министр, составило 19%, в основном за счет уменьшения налога на прибыль, а за январь — апрель оно еще более усилилось и составило 25% (25 млрд рублей).

Гайзатуллин сообщил о планах обращения в российский Минфин «для получения определенной финансовой помощи». Позднее глава комитета Леонид Якунин уточнил, что речь идет не о кредите, даже беспроцентном, а о безвозмездной поддержке из федерального бюджета.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

