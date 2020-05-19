Татарстан оказался в лидерах по падению бюджетных доходов в 2020 году, уступив лишь Москве

Татарстан оказался вторым после Москвы регионом по масштабам падения бюджетных доходов вследствие пандемии COVID-19. Об этом сообщили сегодня на заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам.



Министр финансов республики Радик Гайзатуллин сообщил о падении доходов бюджета на 25 млрд рублей в январе — апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вследствие мер по борьбе с распространением коронавируса.

— У нас падение доходов идет, — констатировал председатель комитета Леонид Якунин. — Мы будем обращаться в вышестоящие органы за помощью, если не хватит средств на первоочередные задачи.

Якунин пояснил, что речь идет о получении безвозмездной помощи из бюджета Российской Федерации.

Ранее «Реальное время» писало, что в прошлом году почти 60 процентов поступлений от налога на прибыль в бюджет РТ в 2019 году обеспечила нефтяная отрасль.

