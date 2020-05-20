Татарстан рассчитывает на помощь из Центра: республика потеряла четверть годового дохода

Доходы падают



Татарстан оказался в числе наиболее пострадавших российских регионов по падению бюджетных доходов в 2020 году. В том числе вследствие мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. И выправлять ситуацию власти республики справедливо рассчитывают с помощью федеральной поддержки. Как сообщил накануне на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам министр финансов Радик Гайзатуллин, республика оказалась вторым после Москвы регионом по масштабам падения бюджетных доходов вследствие пандемии COVID-19. Консолидированный бюджет недополучил за первые четыре месяца 2020 года 25 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Радик Гайзатуллин сообщил, что сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в первом квартале 2020 года в консолидированный бюджет Татарстана, составила 49,8 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд — безвозмездные поступления из различных источников, включая федеральный бюджет. Доля налога на прибыль в совокупном доходе составила 28,78 млрд. Расходы бюджета составили 47,4 млрд рублей.

Отставание по доходам бюджета в первом квартале 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил министр, составило 19%, в основном за счет уменьшения налога на прибыль, а за январь — апрель оно еще более усилилось и составило 25% (25 млрд рублей).

Радик Гайзатуллин сообщил, что сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в первом квартале 2020 года в консолидированный бюджет Татарстана, составила 49,8 млрд рублей

Гайзатуллин сообщил о планах обращения в российский Минфин «для получения определенной финансовой помощи». Позднее глава комитета Леонид Якунин уточнил, что речь идет не о кредите, даже беспроцентном, а о безвозмездной поддержке из федерального бюджета.

Особо Якунин обратил внимание на то, что за четыре последних месяца почти на миллиард упали поступления от подоходного налога.

Пришли деньги на «стимулирующие выплаты»

— За первый квартал 2020 года исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования составило 14,6 миллиарда рублей, — доложила участникам заседания начальник Управления планирования и экономического анализа ФОМС Гузель Галкина. — Из них межбюджетные трансферты из бюджета федерального фонда — 12,1 миллиарда рублей, из бюджета республики Татарстан — 2,4 миллиарда.

Галкина уточнила, что 5,6 млн рублей межбюджетных трансфертов из федерального ФОМС поступили «на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний», а 124,3 млн — «на формирование страхового запаса на оплату труда врачей и среднего медперсонала».

— В Республику Татарстан за медицинскую помощь, оказанную жителям других субъектов, в первом квартале поступило 220 миллионов рублей, — сообщила докладчица.

«За первый квартал 2020 года исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования составило 14,6 миллиарда рублей», — доложила Гузель Галкина

Виновата «кредиторка»

Расходная часть бюджета ТФОМС в первом квартале 2020 года исполнена в сумме около 11,6 млрд рублей — это 80% от фактически поступивших в доход фонда средств. В медицинские организации республики на оплату помощи направлено 11 млрд рублей, в том числе за лиц, застрахованных в других субъектах РФ, 295 млн рублей. А за медпомощь, оказанную жителям Татарстана за его пределами, ТФОМС перечислил в другие субъекты 527 млн рублей.

Участники заседания напомнили Галкиной о вечной проблеме татарстанского здравоохранения: из республики, имеющей достаточно современных, хорошо оснащенных медицинских центров ежегодно утекают крупные суммы на оплату высокотехнологичной помощи татарстанцам в других регионах — больше, чем республика получает за услуги жителям соседних республик и областей.

— Не надо забывать, что 313 млн — это «кредиторка», которая у нас сложилась на первое число, а чисто за квартал мы перечислили 227 миллионов рублей, при этом к нам из других субъектов поступило 220 миллионов рублей, — парировала представитель ТФОМС. — Получается, что ситуация у нас не совсем плохая. За апрель мы получили от других субъектов 62 миллиона рублей, а перечислили в другие субъекты 57 миллионов…

Галкина также рассказала, что в связи с пандемией коронавируса и приостановкой плановой диспансеризации населения Татарстана средства, предназначенные на эти цели в 2020 году, пошли на увеличение душевого норматива оплаты медпомощи.

«Расходы действительно сокращаются, но все первоочередные социальные обязательства выполняются», — сказал Леонид Якунин

«Положительная тенденция намечается»

По завершении заседания комитета его председатель прокомментировал основные цифры и решения, подготовленные парламентариями для стабилизации финансово-экономической ситуации, пошатнувшейся под влиянием ограничительных «антивирусных» мер.

Он сообщил, что на текущий момент бюджет с начала года потерял порядка 31 млрд налоговых платежей «от бизнеса на территории Республики Татарстан», в том числе более 900 млн рублей недополучили местные бюджеты. А вместе с федеральными налогами потери составили 52 млрд.

— Если за первый квартал потери затронули в основном налог на прибыль и акцизы, то сейчас уже идет речь и о других налогах. Расходы действительно сокращаются, но все первоочередные социальные обязательства выполняются, — сказал Леонид Якунин. — А капитальные вложения и некоторые другие второстепенные вопросы пока приостановлены, пока на будет ясности. Положительная тенденция намечается, если в апреле поступления в бюджет составляли 72 процента от уровня прошлого года, то в мае они составили уже 82 процента: предприятия-то в апреле заработали.

Инна Серова, фото gossov.tatarstan.ru