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Главное к утру: новые требования к строительству, госслужба, Бурдж-Халифа в цветах флага Татарстана

07:00, 20.05.2020
Главное к утру: новые требования к строительству, госслужба, Бурдж-Халифа в цветах флага Татарстана
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 20 мая.

  • В Татарстане в апреле увеличилось количество желающих работать в госсекторе, такие данные приводит hh.ru. По данным сайта для поиска работы, за прошлый месяц прирост резюме в области «Госслужба, некоммерческие организации» в Татарстане составил 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве. Это приведет к уменьшению их количества на 30%, об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
  • Директором IT-лицея Казанского федерального университета назначен Ильдар Мухаметов. Нового руководителя представил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.
  • В центре Казани продается здание на улице Некрасова, в котором располагался офис «Росгосстраха». Стоимость объекта опустилась почти на 8 млн рублей до 71,2 млн рублей.
  • В Дубае небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета флага Татарстана.
    Это было сделано в рамках 100-летия ТАССР.
Общество Татарстан
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