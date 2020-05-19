Исследование: в Татарстане выросло число желающих работать в госсекторе

В Татарстане в апреле увеличилось количество желающих работать в госсекторе, такие данные приводит hh.ru.

По данным сайта для поиска работы, за прошлый месяц прирост резюме в области «Госслужба, некоммерческие организации» в Татарстане составил 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как подсчитали аналитики, сейчас в Татарстане на одно предложение о работе в госсекторе приходится 9 человек, в то время как умеренным уровнем считается 5—6 резюме на вакансию.

Больше всего соискателей в этой области в возрасте 26—35 лет. Средняя ожидаемая зарплата равна 30 тыс. рублей.

Обновили или создали резюме в профобласти «Государственная служба, некоммерческие организации» представители таких профессии, как юристы, делопроизводители, инженеры, руководители проектов, водители, специалисты по работе с иностранными гражданами, бухгалтеры, сообщает пресс-служба hh.ru.

Ранее в мэрии Казани отметили рост количества безработных в столице Татарстана почти в пять раз с начала апреля. При этом вакансий стало в два раза меньше.

