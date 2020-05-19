Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета флага Татарстана

В Дубае небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета флага Татарстана.

Это было сделано в рамках 100-летия ТАССР. Подсветила небоскреб в цвета флага Татарстана компания Emaar по обращению представительства Республики Татарстан в Дубае, сообщает пресс-служба президента РТ.

Небоскреб Бурдж-Халифа является самым высоким зданием в мире. Ранее любой желающий мог зажечь на нем лампочку в рамках благотворительной акции помощи нуждающимся. Все средства шли на покупку еды для людей, лишившихся работы из-за пандемии, сообщал «НТВ».

Напомним, в прошлом году в цвета флага Татарстана окрасили Ниагарский водопад. Трансляцию светового шоу проводила Ассоциация татар Монреаля в Instagram. Это было сделано в честь принятия декларации о государственном суверенитете республики.

