Минстрой РФ сократит количество требований к строительству на треть

Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве. Это приведет к уменьшению их количества на 30%, об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Минстроем уже разработаны изменения в перечень обязательных требований, в итоге их количество должно уменьшиться на 30%", — отметил Файзуллин.

Так, ведомство предлагает сформировать единый перечень национальных стандартов и сводов правил, которые будут применяться на добровольной основе, при этом требования технического регламента о безопасности зданий и сооружений будут соблюдены.

Кроме того, в Минстрое предложили устанавливать требования к разработке специальных технических условий (СТУ) только в случае реконструкции объекта капитального строительства и отступления от обязательных строительных норм.

Также Файзуллин обратил внимание на необходимость устранения ограничений по применению новых технологий в строительстве. Он предложил разрешить организациям-правообладателям новых технологии в этой сфере разрабатывать нормативно-технические документы добровольного применения по собственной инициативе и представлять их в Минстрой России на утверждение, а ведомство следует обязать их рассматривать и принимать по ним решения в установленные сроки,передает пресс-служба Минстроя РФ.

Ранее министр строительства Татарстана оценил воздействие коронавируса на отрасль.