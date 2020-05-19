Бывшее здание «Росгосстраха» в Казани подешевело на 8 млн рублей

В центре Казани по-прежнему продается здание на улице Некрасова, в котором располагался офис «Росгосстраха». Стоимость объекта опустилась почти на 8 млн рублей до 71,2 млн рублей.

«Данный объект продается на торгах по банкротству ООО «РГС Недвижимость», — говорится в объявлении.

Ранее «Реальное время» писало, что площадь здания на Некрасова, 32а составляет 999,5 кв. м. В нем также есть гараж общей площадью 212,1 кв. м. Прилагается и земельный участок площадью 1 760 кв. м.

«Росгосстрах» и «РГС Недвижимость» сейчас являются независимыми друг от друга компаниями.