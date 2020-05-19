В IT-лицее КФУ назначили нового директора

Директором IT-лицея Казанского федерального университета назначен Ильдар Мухаметов. Нового руководителя представил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Предыдущий директор школы покинул свою должность в конце марта в связи с повышением и дальнейшим переездом в Москву.



Мухаметов окончил КФУ, был преподавателем и директором казанских лицеев-интернатов №2 и №7. В конце 2000-ых занимал должность заместителя начальника городского Управления образования, а с 2014 года — заместителя министра образования и науки РТ.

До назначения на пост директора IT-лицея Мухаметов руководил Центром лидерства в образовании КФУ, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее IT-лицей КФУ вошел в топ-100 лучших школ по конкурентоспособности учеников.