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Врач Трампа рассказал о пользе гидроксихлорохина — президент США принимает его для профилактики коронавируса

21:07, 19.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач Трампа рассказал о пользе гидроксихлорохина — президент США принимает его для профилактики коронавируса
Фото: pxhere.com

Потенциальная польза гидроксихлорохина как препарата для профилактики нового коронавируса превышает риски, связанные с его использованием, рассказал Шон Конли — лечащий врач президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп сообщил, что он принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики COVID-19.

«Состояние здоровья президента очень хорошее, симптомов COVID-19 у него по-прежнему нет. Он регулярно проходит тесты на коронавирус, до настоящего момента все их результаты были отрицательными», — рассказал Конли.

Врач отметил, что потенциальная польза от лечения противомалярийным препаратом превышает относительные риски, передает ТАСС.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. В последние месяцы он используется во многих странах для лечения коронавируса COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В список возможных препаратов попал и «Гидроксихлорохин».

ОбществоМедицина
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