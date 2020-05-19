Врач Трампа рассказал о пользе гидроксихлорохина — президент США принимает его для профилактики коронавируса

Потенциальная польза гидроксихлорохина как препарата для профилактики нового коронавируса превышает риски, связанные с его использованием, рассказал Шон Конли — лечащий врач президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп сообщил, что он принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики COVID-19.

«Состояние здоровья президента очень хорошее, симптомов COVID-19 у него по-прежнему нет. Он регулярно проходит тесты на коронавирус, до настоящего момента все их результаты были отрицательными», — рассказал Конли.

Врач отметил, что потенциальная польза от лечения противомалярийным препаратом превышает относительные риски, передает ТАСС.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. В последние месяцы он используется во многих странах для лечения коронавируса COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В список возможных препаратов попал и «Гидроксихлорохин».

