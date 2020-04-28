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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

14:58, 28.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Фото: pxhere.com

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, в частности, расширен список возможных препаратов.

Так, в список попал «Азитромицин». В нем уже были «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» + «Ритонавир», «Азитромицин», интерфероны.

На стадии клинических испытаний находятся «Умифеновир», «Ремдесивир», «Фавипиравир».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

ОбществоМедицина
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