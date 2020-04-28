Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, в частности, расширен список возможных препаратов.
Так, в список попал «Азитромицин». В нем уже были «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» + «Ритонавир», «Азитромицин», интерфероны.
На стадии клинических испытаний находятся «Умифеновир», «Ремдесивир», «Фавипиравир».
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.ОбществоМедицина
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