Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, в частности, расширен список возможных препаратов.



Так, в список попал «Азитромицин». В нем уже были «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» + «Ритонавир», «Азитромицин», интерфероны.

На стадии клинических испытаний находятся «Умифеновир», «Ремдесивир», «Фавипиравир».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.