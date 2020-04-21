Пять школ из Татарстана вошли в топ-100 по конкурентоспособности выпускников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рейтинговое агентство RAEX выпустило исследование российских школ по конкурентоспособности их выпускников. В сотню лучших вошли пять школ из Татарстана.

По количеству таких школ республика входит в число лучших регионов. С огромным отрывом в этом вопросе идут Москва и Московская область. За ними следует Санкт-Петербург (9 школ). А сразу за Северной столицей идет Татарстан.

Однако в первой десятке рейтинга татарстанских школ нет. Самое высокое место у казанского лицея №131, который занял 36-ю строчку с показателем 56,41 балла.

Далее следуют IT-лицей КФУ (53 место), лицей имени Лобачевского (54 место), казанский Лицей-интернат №2 (76-е) и альметьевский лицей №2 (95-е).

