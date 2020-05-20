Челнинская компания заплатит более 7 млн рублей за ущерб природе

Компания из Набережных Челнов заплатит 7,4 млн рублей за ущерб природе. Решение принял городской суд.

С соответствующим иском обратились экологи. Сотрудники компании незаконно свалили отходы от зимней уборки в Промкомзоне.

Нарушение экологами было зафиксировано еще в январе 2019 года. Отобранные пробы снега были отнесены к 4 классу опасности и являлись токсичными, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в Татарстане экологи нашли несанкционированную свалку площадью около 200 кв. м. Она образовалась возле Комсомольского сельского поселения Тукаевского района РТ.

