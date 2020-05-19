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Путин: «Двадцать кредитов — это мало»

16:09, 19.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: «Двадцать кредитов — это мало»
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин отреагировал на доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова, рассказавшего, в частности, о 20 кредитах на поддержку системообразующих предприятий под 3,8%. Размер каждого составляет около 1 млрд рублей.

«Двадцать кредитов это мало», — подчеркнул глава государства.

Министр объяснил, что речь идет о тех кейсах, когда предприятия уже получили деньги. Всего же на рассмотрении банков находятся еще 300 заявок «в очень высокой степени готовности».

«У нас скорее проблема в том, что запрос превышает даже те возможности, которые есть. Поэтому мы сейчас ориентируем банки помочь именно самым нуждающимся предприятиям», — сказал чиновник.

Владимир Путин спросил, каковы критерии нуждаемости. Решетников ответил, что используют два критерия — отраслевую настройку и снижение выручки.

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